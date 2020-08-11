薪酬顧問公司Johnson Associates Inc.周一公布最新報告指出，大多數華爾街員工可以預期今年獎金將大幅縮水，且某些工作可能遭到裁撤。

因防疫封鎖措施導致數百萬人失業，並迫使銀行增加數十億美元壞帳準備金，使銀行業難以抑制不斷升高的成本。該報告指出，儘管近來美國股市反彈，但這些成本可能損害如分紅等員工獎勵機制。

今年可能只有交易員與負責承銷業務的投資銀行行員收到的獎金會比去年多。因企業急於在疫情期間籌措資金，今年3月以來承銷業務需求暴增，此外，由於投資人在動盪的市場尋找機會，使交易量創下歷史新高。反之，對沖基金、資產管理、私募股權投資與個人及商業銀行業務從業人員的獎金估將減少高達30%。

報告並指出，由於新冠肺炎疫情使客戶活動受抑，並可能導致客戶債務違約，使銀行難以獲利，今年晚些時候或在2021年初，傳統資產管理公司及投資與商業銀行部門可能開始裁員。

(時報資訊)