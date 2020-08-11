散熱關鍵零件廠—安力-KY(安力國際)(5223)及光學鏡頭模具廠—中揚光(6668)今天除息，其中安力-KY第2季稅後盈餘為1.06億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.47元，累計上半年每股盈餘為2.66元，由於業績表現亮眼，開盤即完成填息，中揚光盤中上漲0.6元，填息約75%。

安力-KY及中揚光今天除息，分別配發1.2元及0.80015917元，安力-KY挾季報亮眼，開盤即完成填息，中揚光盤中亦填息達75%，除息首日填息相當順利。

NB相關需求強勁，且非NB產品布局發酵，讓安力-KY第2季業績表現亮眼，第2季合併營收為5.55億元，年增0.77%，營業毛利為2.17億元，年增1.4倍，單季合併毛利率為39.21%，年增11.46個百分點，稅後盈餘為1.06億元，年增2.7倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.47元；累計上半年合併營收為8.12億元，年增26.48%，營業毛利為2.83億元，年增55.49%，合併毛利率為34.97%，年增6.64個百分點，稅後盈餘為1.15億元，年增142%，每股盈餘為2.66元。

安力-KY表示，上半年雙率雙增，主因是營收倍增使分攤之固定成本下降、且稼動情況良好，加上新客戶新產品帶動，以及自動化成效彰顯。

安力-KY自結7月合併營收為2.03億元，年成長52%，創下掛牌以來新高，前7月合併營收達10.15億元，較去年同期成長30%。

安力-KY表示，近期大陸大力提倡的內循環經濟，藉由國內超大規模市場優勢來繁榮國內經濟，公司針對大陸內需市場積極開發新產品、新市場及新用途，下半年為產業傳統旺季，法人預估，安力-KY全年營收獲利應有機會創下歷年新高。

中揚光產品為手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座，客戶涵蓋國內外光學鏡頭廠，由於中揚光擁有精密光學設計、模具模仁超精密加工、光學鏡片成型、鍍膜、組裝技術與鏡片檢測等全自主製程能力，可依客戶需求進行模具的設計及調整，提供客戶高精度及穩定的模具產品，成為多家手機品牌鏡頭廠供應商，公司也挾模具技術優勢，切入光學鏡頭及鏡片代工領域，包括手機塑膠鏡頭及鏡片、車載及安控等塑膠鏡片等。

中揚光自結7月合併營收為1.59億元，年增47.56%，累計前7月合併營收為10.12億元，年增52.03%。由於全球新冠肺炎疫情未止，智慧型手機市場需求平平，中揚光謹慎看待下半年營運，能否有去年下半年水準仍待觀察，公司將力拚今年營運與去年持平。

(時報資訊)