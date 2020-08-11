針對社工待遇，蔡英文總統今天表示，她的目標很明確，政府要給社工更多支持。她注意到，最近有些民間機構，依然不當要求社工回捐薪資。她要求衛福部密切注意，並督導地方政府依法處置，絕對要改變社福領域長期存在的不好做法。

蔡英文今天出席「109年度全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，向全國的社工夥伴表達感謝。並表示，因為有他們投入第一線的助人工作，讓社會各個角落的弱勢者都能感受到溫暖，也可以看見未來的希望。

她說，今天獲獎的社工，不論是來自民間機構，還是在公家單位服務，大家都在各自的專業領域上，奉獻自己的專業和青春，真的很讓人敬佩。

蔡英文舉例，像是這次的特殊貢獻獎得主何素秋執行長，從基層開始耕耘，到現在已經在家扶基金會服務了40年。透過家扶夥伴們的努力，一個又一個弱勢家庭、弱勢青少年，可以克服生命的逆境，找到自己的一片天。

家扶也參與兒少福利相關法規的倡議。前年她簽署《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例》時，何素秋就在現場。「是民間和政府的共同努力，才讓改變可以不斷發生」。

蔡英文認為，何素秋和家扶的例子說明了社工的專業，可說是「見樹又見林」，既能夠幫助弱勢的個案，也能促成整體社福政策的轉變，讓社會安全網更加緊密、更強韌。

正因為社工是如此重要，今年520時，她特別強調，政府有責任強化社工的能量、改善社工的工作環境。這樣社工才能深入最基層，盡可能接住需要協助的民眾。

蔡英文強調，她的目標很明確，政府要給社工更多支持。前年，行政院核定了「強化社會安全網計畫」，逐年增聘社工人員，減輕第一線社工夥伴的負荷，才能提升服務的品質。

今年起，政府進一步調高了社工的薪資，要建立制度化的薪資結構，讓社工人員不論在公部門還是在民間，都可以有更穩定的職涯規劃，並促進專業的發展。

不過她說，她還是注意到，最近有些民間機構，依然不當要求社工回捐薪資。她要請衛福部密切注意，並督導地方政府依法處置。蔡英文再次強調，讓社工在幫助別人前，也有條件照顧好自己、安頓好生活，這是政府的責任。「只有這樣，我們才能一起穩定社會，確保社會安全網的有效運作」。

(中時 )