張麗善說，買口罩的花費龐大，不能不保護孩子，縣府會努力利自籌，疫情衝擊下經濟景況不佳，政府釋出紓困方案，大家都很困難，不好意思再向廠商化緣。（資料照片／周麗蘭攝）

最近新冠肺炎疫情升溫，雲林縣已從10日恢復進入八大場所必須戴口罩，樟湖國中小8日舉辦的英語密集營隊成果發發表，家長和學生戴口罩的人數都還不多。（周麗蘭攝）

雲林縣政府今年一月初率先發給全縣縣立高中以下學生每人一盒口罩防疫，原定三月再發一盒，因口罩工廠被國家隊徵用而作罷；最近新冠肺炎疫情再升溫，縣府已催口罩工廠，預計開學後九月七日發第二盒。

最近世界各國疫情升溫，台灣疫情也不如想像中平靜，許多民眾又急著買口罩，兒童口罩尤其難買，雲林縣許多家長探詢縣府承諾的第二盒學生口罩何時要發？希望能盡早拿到比較安心。

縣長張麗善表示，雲林縣為防範秋冬濁水溪揚塵困擾，向口罩工廠訂購一年320萬片口罩，並從防塵升級為醫療等級，今年初碰上疫情，一月初發放縣立高中以下至公私立幼兒園孩子，每人1盒20片，共160萬片。

她說，原定三月再發放一盒，因口罩工廠被國家隊徵用無法如期繳貨，趁六月疫情舒緩時，縣府向廠商催貨，預計九月七日在學校發放，國高中生發放成人口罩，國小、幼兒園發兒童口罩。

張麗善表示，疫情來襲後口罩原料漲價，疫情發生前，320萬片以800萬元計價，一個平均2.5元；現在口罩一個至少要5元，縣府採購的負擔加重不少，明年要買的儲備口罩已追加預算為1900萬元。

張麗善說，買口罩的花費龐大，不能不保護孩子，縣府會努力利自籌，疫情衝擊下經濟景況不佳，政府釋出紓困方案，大家都很困難，不好意思再向廠商化緣。

雲林縣府從昨（10日）起恢復實名制登記並帶口罩洽公，進入八大場所都須戴口罩，本周是宣導期，17日起若民眾勸導不聽，將依據傳染病防治法處3000元至15000元罰鍰。

(中時 )