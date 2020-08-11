憶聲電子旗下Kolin歌林品牌看準電商商機，迎合數位趨勢，近日與MOMO購物網合作，規劃歌林品牌月活動，打造強大的夏日血拼盛典，商品齊全、優惠超值，絕對要讓消費者荷包省一「夏」、買到賺到。

即日起至19日止，至MOMO購物網搜尋歌林夏日盛典專區，即可進一步了解各式獨家優惠，不管是冰箱、冷氣等…夏季必搶商品，或是果汁機、快煮壺..等超夯小家電及各種主打、明星商品，價格實惠，狂降下殺，加上部份商品還搭配加碼送、滿額贈。

盛夏時分，溫度持續飆升，冷氣、冰箱..等夏季商品持續熱賣，歌林夏季盛典特別推出超值好康，只要購買變頻06系列指定機型，不僅現折至少萬元，且贈送14吋微電腦節能風扇。歌林變頻06系列採用R32環保冷媒，節能省電，搭配DC風扇使用，除了冷房效果佳、有效消暑降溫外，還能省荷包，一舉兩得。

歌林326公升變頻雙門冰箱KR-233V03，該機型採用節能變頻壓縮機，並擁有一級能效認證，省電效果佳，大容量儲鮮，三年壓縮機保固，各種環境都適用。歌林夏季盛典活動期間，消費者凡購買上述機型，促銷價18,900元，優惠價再省2,000元，只要16,900元，搭配貨物稅政府補助1,200元更划算，此外，還加碼贈送歌林USB充電震動按摩槍，該機型搭配六種按摩頭並擁有八段震動調速，能滿足各種個人偏好設定，能促進筋絡舒緩，降低痠痛感。

活動期間內，消費者購買歌林32型HD數位液晶顯示器KLT-32EV01，一台只要4,990元，非常優惠，且買一送一，贈送歌林USB充電震動按摩槍一台。此外，歌林夏季盛典活動還規劃洗衣機、冷凍櫃等各項大家電優惠方案，價格下殺，狂降破盤。同時，也有空氣清淨機、除濕機、果汁機、快煮壺，風扇及吸塵器等各項小家電選擇。

(工商 )