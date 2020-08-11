科技始終來自人性，駭客同樣了解人性！網路用戶飛速成長，享受新科技便利的同時，也增加駭客攻擊的風險，防駭資安成為新科技發展的首要任務。5G和物聯網上路，加上今年新冠疫情帶動的遠距商機，使得資安產業成為今年美股中的當紅炸子雞，資安相關支出也躍居企業在資訊預算的首位，投資要跟上潮流，網路資安不可或缺！

看準資安商機的長期投資趨勢，國泰投信在2020年初推出亞洲第一檔聚焦防駭產業的國泰網路資安ETF(證券代號00875)，一次網羅全球7大國55家頂尖資安公司，讓投資人一次掌握防駭先機。國泰投信總經理張雍川表示，為了讓更多人認識國泰網路資安ETF這檔符合潮流的投資工具，國泰投信參展2020臺灣資安大會，成為史上第一家參展的金融業代表。

今年以來，駭客事件頻傳，例如７月初傳出比爾蓋茲、巴菲特、歐巴馬等多位知名人士及蘋果等公司的推特（Twitter）帳號被駭，發出詐騙比特幣的訊息，受害人數之多前所未見，聯邦調查局（FBI）及紐約州也都介入調查。無獨有偶地，台灣也有駭客事件，傳出民眾預購振興券，收到簡訊通知申請資料不符的詐騙簡訊。

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦指出，企業、工廠甚至家庭工作者在2020年預期將導入更多智慧連網設備，雲端應用服務的使用亦更加頻繁，企業所面對的資安管理議題不僅複雜度升高，與商業永續經營的關聯性亦將更勝以往，如何提升內部資安防禦的能見度，為企業執行長及資安長應該重視的經營議題之一。

根據研究機構Gartner預測，2020年全球資安支出金額將達1730億美元，而且2019年至2026年，八年成長率達70％，並且有7成企業今年將提升網路資安做為首要任務。

張雍川進一步說明，美國科技研究顧問公司Gartner每年都會發佈全球十大科技趨勢報告，分析未來5到10年將影響世界的科技趨勢，近年來均圍繞著AI人工智慧、自動化和無人化、資訊安全，以及5G智慧聯網，整體而言，都是以AI人工智慧技術為中心，5G為骨架串接，而這些結合新科技帶來的智慧生活及商業模式，前提是必須做好資訊安全，所以看好AI和5G商機，不能忘了資安先行！

工作與生活模式的改變，使駭客接觸我們的資訊越來越容易，相對應的，企業和個人就要花費更高的成本去防止自己的資料外洩，我們的政府更喊出「資安即國安」的定位，將資安的重要性提高到國家安全層級，根據行政院資通安全處的資料顯示，政府每個月被駭客攻擊的次數是2000萬次到4000萬次，平均每天遭到10萬次左右攻擊，這就是為什麼資安產業這幾年來越來越蓬勃發展的主要原因，被駭的風險增加，資安產業賺錢的機會相對增加。

全球投資人無不積極湧入資安產業，各國政府也爭相提高資安設備及人才的投入，資安將是具備長期成長趨勢的少數標的之一。而現在，資安ETF在台灣就能買到，看好資安產業的投資人，只要在台灣集中市場投資國泰網路資安ETF(00875)，就能加入反駭客行列！

(旺報 )