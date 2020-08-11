體育用品店迪卡儂近日成了民眾逛街購物、吹冷氣的好去處，但一名網友逛迪卡儂時竟發現，賣場的展示帳篷竟伸出2條腿，睡超過半小時以上還打呼，已經不只是試躺。文一PO上網後網友反倒對這帳篷有快速入睡的效果嚇到，直呼它值得買！

這名網友在臉書《爆怨公社》PO文，說正值中午午休時間逛迪卡儂，突然看到一雙腿從帳篷露出，「有人竟然…直接在展示帳篷裡面睡起來了」，原PO還強調他絕對不是試躺而是真睡「已經睡超過半小時以上，還睡到打呼」，且他還把帳篷拉鍊半掩，既可以吹到冷氣還能保有隱私。

對此，網友紛紛留言：「為只有IKEA會有這畫面」、「台灣鯛正常發揮中」，還有人說能讓人立馬入睡半小時，代表這帳篷很讚！「這款優質可考慮」、「帳篷太舒適了，想試躺卻睡著」、「快速入眠這部分的品質相當好！可以買」、「這帳篷還有治失眠？」。

此外還有人好奇問原PO是在旁邊看他睡覺半小時嗎？原PO回答：「沒有啦！就整棟都逛完了，要離開時經過看到他還在睡XD」。

(中時新聞網)