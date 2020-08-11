陳零九、徐凱希、邱鋒澤、紀卜心狼人殺偶像合作拍MV，男神女神配對比心。(滾石唱片提供)

「狼人殺偶像」陳零九、邱鋒澤再次聯手出擊，繼去年與熱門手遊「終極狼人殺」合作推出首支遊戲主題曲〈天亮請睜眼〉，今年廠商再度力邀兩人創作「終極狼人殺」 2020 主題曲〈絕對發言〉，MV在 YouTube 上架一天就衝上發燒影片排行榜，3天逾40萬次觀看，在網路引爆話題。

陳零九與邱鋒澤在數據網站「網路溫度計」歌手聲量榜上，分別高居第一、二，已成為現時代流行指標。兩人共同創作的歌曲〈天黑請閉眼〉MV 在 YouTube 創下超過2700萬次觀看。〈絕對發言〉是狼人殺系列的第三部曲，兩人笑說，原本想延續之前歌名脈絡，將新歌取名為「黃昏請瞇眼」，但覺得實在太不正經，後來才選定「絕對發言」。陳零九解釋歌名：「就像在一段關係中，因為很相信一個人，而覺得對方說的都是對的，是不可撼動的絕對發言。」邱鋒澤也說：「狼人殺遊戲裡，身份揭曉前沒有絕對的邏輯，很多東西都可以被改變。但當我認定你是好人的時候，你說什麼都對！」

陳零九、邱鋒澤〈絕對發言〉MV 走「日系清新高校風」。（滾石唱片提供）

〈絕對發言〉由「九澤CP」作曲合唱、采子寫詞，為了配合遊戲廠商時程，當初發想時間實在非常短，幾乎是在一天內完成歌曲創作，而 MV 從拍攝、剪輯、後製到上架，更僅僅在一個禮拜完成，堪稱不可能的任務。MV邀請到徐凱希、紀卜心擔綱女主角，與陳零九、邱鋒澤演出對手戲，兩位唱作男神穿上日本學生制服，從虛擬世界的遊戲廝殺戰場，發展成現實生活的意外浪漫邂逅。

陳零九、邱鋒澤推出「終極狼人殺」 2020 主題曲〈絕對發言〉。（滾石唱片提供）

陳零九直言：「女主角我們第一個想到的就是紀卜心」，三人在節目上經常稱彼此為一家人，這次拍攝 MV 自然「肥水不落外人田」！而徐凱希從首部曲〈天黑請閉眼〉即擔任「專業客串」，和紀卜心都是個子嬌小的女孩，兩個大男孩笑說：「要找身高和卜心相配的，那就是凱希！」四人交情甚好，拍攝 MV 時氣氛歡樂，空檔休息也都天馬行空隨意聊天，笑稱：「因為彼此真的很熟，僅管拍攝行程緊湊，也不太像在工作的感覺！」〈絕對發言〉曲已於各大數位平台上架，MV 可在滾石唱片官方 YouTube 頻道上觀看。

(中時 )