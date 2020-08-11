20年來，美林新興市場債券指數漲幅超過300%，堪稱債券中的「三倍」霸主。安聯投信分析，綜觀各券種殖利率，成熟市場收益率普遍較低，相較之下，新興市場可滿足投資人對收益的追求，此刻又有兩大利多加持，一是聯準會上半年再次祭出量化寬鬆，二是新興債利差較平均高出1個標準差，建議偏愛收益的投資人，可透過專家挑選新興債贏家基金，伺機參與行情。

由於新興債券種複雜，在投資時更應多元、靈活布局，除了不錯過各券種的投資機會外，也可降低特殊事件對投資組合的衝擊，即將在8月24日展開募集的「安聯新興債券收益組合基金」，是由組合基金市占率第一的安聯投信推出，依照新興債各券種的趨勢，調整布局比例，再由相對應的基金類別中，挑選適合當下策略的基金，在資產配置及基金挑選上，堪稱投資人前進新興債市尋覓收益的投資首選。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示，新冠肺炎疫情仍未告一段落，美國聯準會及全球主要央行紛紛以降息、量化寬鬆等政策，積極向市場注入流動性，藉此支撐經濟，新興債的投資機會也再次浮現。

儘管無論是投資等級債或是高收益公司債的殖利率，新興市場均比美國更勝一籌，但對於不少投資人而言，投資新興債的經驗不見得總是「給利」，許家豪提醒，新興債包含多個不同資產類別，如新興主權債、新興投資級公司債、當地貨幣債等，雖然統稱為「新興市場債」，內涵截然不同，以新興國家發行的主權債為例，用美元、歐元等強勢貨幣計價，抑或是採巴西幣、南非幣等新興國家當地貨幣計價，在匯率上就承擔了完全不一樣的風險。

以2014年6月底至2016年12月底為例，許家豪回憶，在此期間，西德州原油價格由1桶超過100美元最低跌至1桶不到30美元，美元指數漲幅超過28%，當地貨幣主權債在油價下跌、美元走強的雙重利空下，最大跌幅超過20%；反觀強勢貨幣主權債，跌幅多控制在5%附近，且隨油價自2016年初落底反彈後，也很快的收復跌幅、績效翻正，由此可知，雖然都是新興債，但面對衝擊，強勢貨幣主權債及當地貨幣主權債績效表現兩樣情。

但是，就算挑對新興債的基金類型，也不見得就能致勝，以台灣人可投資基金檔數最多的「理柏環球新興市場強勢貨幣債券」基金來說，許家豪剖析，投資一年、兩年、三年，績效前三名平均及後三名平均差距超過10個百分點，挑出贏家基金也格外重要。

(時報資訊)