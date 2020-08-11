想變無敵就從掛機開始

《劍之源》是一款休閒放置卡牌手遊，融合軒轅劍系列全明星人氣角色，再現唯美場景，一邊掛機一邊穿越各代沉浸在經典劇情之中，經典迸出新創意，本次將以不同的玩法帶給各位玩家全新感受，共同為一個全新的太平盛世而戰。

掛機輕鬆練 五星送超大

妥善利用時間，人人都可以是時間管理大師，玩太久手機又被罵了嗎?《劍之源》就算是離線掛機也可以獲取滿滿的經驗與寶物，輕輕鬆鬆就能戰力封神。玩家的心力可以放在思考角色技能、出場時機及站位…等等的策略層面。不同的上陣角色、屬性以及強化順序，分分鐘都可能會由負轉勝。角色強弱是至關勝負的重要環節，一個五星角色在初期絕對在過關斬將上能夠給予大大的助力，遊戲內提供好康SSR碎片，就算只是放置也能讓你集滿夢幻陣容喔!

多種玩法掛機收益不間斷。(圖/大宇資訊提供)

隨時來一場 天天抽到爽

在《劍之源》中有各式各樣不同的小遊戲，就算是上班蹲廁所的零碎時間，都可以輕輕鬆鬆來一場，本作更將一般枯燥的推圖通關，融合大富翁的趣味玩法，擲完骰子到達指定格子，還可以蒐集重要的黑火碎片以及各式道具，就算你是遊戲新手也無須擔心，隨著遊戲指引，收集十大神器完成各階段目標，搭配策略應用，想變無敵，就從掛機開始。

制定作戰策略 百戰百勝。(圖/大宇資訊提供)

事前預約開跑 集結夥伴暢遊夏日

《劍之源》事前預熱活動開跑，邀請各位玩家集結夥伴加入，另外只要達成人數目標，屆時於遊戲上線後更可額外獲得夢幻獎勵。此外，為回饋俠士們的熱情支持，官方粉絲團也提供豐富好禮加碼抽，活動詳情請參考Facebook官方粉絲團。

《劍之源》事前預約開跑粉絲團加碼抽好禮。(圖/大宇資訊提供)

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