香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日被捕的消息引發震撼，香港民眾隨即以「爆買」蘋果日報和壹傳媒股票表達對黎智英的支持。香港蘋果日報11日為此臨時加印20萬份，周二總印發量高達55萬份。壹傳媒股價繼昨日反彈近兩倍，今日再有追捧，一度急升3倍，高見1.04元，創5年新高。
綜合港媒報導，港股中午收市報24962點，升585點。壹傳媒（00282.HK）創辦人黎智英被警方拘捕，壹傳媒股價繼昨日反彈近兩倍。今日再有追捧，一度急升3倍，高見1.04元，創5年新高。
香港蘋果日報臉書官網稱，香港蘋果日報今天正常出報，首批報紙約於11日凌晨2時抵達旺角報攤。蘋果管理層在得知供不應求後，立即決定加印20萬份，亦即11日香港蘋果日報的印發量高達55萬份。
此外，據「現場-蘋果突發」粉專指出，在旺角亞皆老街一處報攤，凌晨2時左右就已有超過50人等著要買蘋果日報。該報攤老闆「超哥」表示，蘋果日報凌晨2時許運抵報攤後，2時35分就全部賣光。
另，奶路臣街范先生的報攤300份蘋果日報，半小時就賣了200多份，其中一名年青人一口氣就買下50份蘋果日報。
(中時 )
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