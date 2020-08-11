發生在17年前的心靈導師吸金案，自稱「太仁心靈導師」的黃圓映，在道場舉辦心靈講座，自2003年起涉嫌非法向8千多名道親吸金高達172億餘元，用於投資房產、買名車、股票。台中高分院審理後，更二審依違反《銀行法》等罪判黃女10年徒刑，並宣告沒收172億多元贓款，發還被害人，黃女丈夫和胞妹各判8年重刑，全案可上訴。

60歲黃女自稱「太仁心靈導師」，被控在道場舉辦心靈講座，向道親吸金，每月支付3％利息，該道場王姓負責人過世後由黃女接手道場，她改以100萬元為投資單位，持續向道親吸金。

黃女將吸金款項購買不動產及名車，並投資股票、黃金及古董等，檢調在2011年展開搜索調查，在她住處查扣現金高達4億多元，總計查扣相關不法所得高達24億元。檢調並追查出她涉嫌向8千多名道親收取萬餘筆存款，金額高達172億9千餘萬元。

苗栗地院在2012年間，依違反《銀行法》判黃女12年、併科罰金4億；被控違反《洗錢防制法》，維持一審無罪判決；黃女丈夫和胞妹為共犯，各判10年、併科罰金3億。

檢察官不服上訴，台中高分院2015年間改判黃女11年徒刑及併科罰金6000萬元，而黃女丈夫和胞妹是人頭，改判兩人無罪。

檢方再提上訴，最高法院發回更審，台中高分院在2017年間更一審判黃女徒刑11年，並宣告沒收不法所得172億餘元；黃女丈夫和胞妹各判9年徒刑。

全案上訴最高法院，再發回更審，台中高分院更二審今天宣判，改判黃女徒刑10年、宣告沒收不法所得172億餘元，發還被害人；黃女丈夫和胞妹各判8年，全案可上訴。

(中時 )