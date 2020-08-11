美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）9日抵台，10日和總統蔡英文會面，成為數十年來美台層級最高的一次會晤。由於正值美中關係跌落谷底之際，而華府此舉引來了北京譴責。

阿札爾周一接受CNN專訪時說，他此行展現了美台在全球衛生與衛生安全上強有力的合作關係。而這是雙方許多廣泛友誼的層面之一。「我們認為台灣是重要的夥伴，」他說，「是成功的民主傳奇，也是世上一股善的力量。」

(中時新聞網)