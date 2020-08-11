阿札爾接受CNN專訪 曝美中關係谷底期訪台3關鍵 13:162020/08/11 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）9日抵台，10日和總統蔡英文會面，成為數十年來美台層級最高的一次會晤。由於正值美中關係跌落谷底之際，而華府此舉引來了北京譴責。 阿札爾周一接受CNN專訪時說，他此行展現了美台在全球衛生與衛生安全上強有力的合作關係。而這是雙方許多廣泛友誼的層面之一。「我們認為台灣是重要的夥伴，」他說，「是成功的民主傳奇，也是世上一股善的力量。」 (中時新聞網) #阿札爾 #CNN #專訪 #美中關係 #美台 也許您會感興趣 國際熱門新聞 TikTok出售給微軟或推特可能性低 外媒透露關鍵了 - 時事 全民動起來 川普籲美別將病毒政治化「一起譴責陸」 - 國際 才2周美近10萬童染新冠 高中開學畫面嚇壞人 - 國際 美國恐爆出走潮 受夠川普 美放棄公民身份人數創紀錄 - 國際 自己人也防 全球疫情暴衝 川普擬禁海外美國人入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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