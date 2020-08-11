台北市臨江街夜市9年前爆發攤位使用權糾紛，徐姓男子為了搶租攤位，竟擺放召魂幡等喪葬物品朝向梁姓女子的攤位，台北地方法院認定徐男的恐嚇行造成梁女精神痛苦，判他須賠償30萬元，不過因法官誤傳錯的判決主文，上訴後，台灣高等法院令北院更正。

知名的「梁記滷味」梁女提告主張，她在2008年5月間以300多萬元購得臨江街夜市的攤位使用權，交由他人擺攤使用，不料徐男竟邀集數名男子霸占系爭攤位，並擺放召魂幡等喪葬物品，朝向她經營滷味生意的攤位，還恐嚇威脅日後不得在該處攤位擺攤。

梁女說，她被迫同意用顯低於購買價格及市場行情的價格50萬元，不再使用該攤位，轉賣給徐男的友人葉姓男子使用，她因恐懼受有90萬元的非財產上損害，扣除與葉男和解部分，徐男應賠償她損失。

台北地方法院法官陳靜茹審理後認為，徐男既已得悉梁女購入攤位的價格為340萬元，竟仍在2011年4月7日在攤位擺放金童玉女、招魂幡、牌位及骨灰壇等物，朝向當時在對面擺攤梁女，應有恐嚇之情，徐恐嚇而逼迫搬遷攤位，侵害梁女的自由，判賠30萬元。

但陳靜茹法官卻誤傳判決主文，司法院主文公告查詢系統第一次主文公告的內容，與第二次主文公告不同，但因梁女提上訴，高院認為第一次主文公告的判決，尚未送達兩造，應由北院製作正本後送達，再由當事人決定是否上訴。

(中時 )