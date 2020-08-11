苗栗驚傳飯店業者涉嫌詐領國旅秋冬旅遊住宿補助，地檢署指揮偵辦，並呼籲民眾與業者勿貪圖小利，以免觸法。（何冠嫻攝）

去年中央推出擴大國旅秋冬遊自由行，苗栗竟傳有旅宿業者疑以餐券、夜市券誘騙附近民眾個資，詐領補助金，檢警介入調查，10日搜索並將60多人帶回偵辦，問訊後65歲張姓飯店負責人以15萬元交保，全案擴大偵辦。

交通部去年推出1000元的「擴大國旅秋冬遊住宿補助」，促進國旅觀光。張姓業者卻涉嫌誘騙民眾，詐領政府補助金。經縣府初步調查，疑有5家業者涉嫌詐領84筆旅遊補助，旅客實際上皆無入住飯店。

苗栗地檢署接獲檢舉，苗栗地檢署檢察長指派檢察官楊岳都協同6位檢察官，並指揮指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊共同偵辦，10日警方在飯店搜索並將張姓飯店負責人、員工及涉嫌提供個資的民眾共61人，帶回偵訊。

據了解，飯店業者以10張餐券及1張政府補助的夜市券，涉嫌誘騙附近居民的身分證，登錄個資領取秋冬旅遊補助，由於提供個資的民眾多為年長者，對此感到意外，只知道可以換取餐券，並不知道已經觸法。

苗栗地檢署主任檢察官董良造指出，經檢察官偵訊後，裁定張姓業者及7名員工，分別以1萬元到15萬元交保，並呼籲旅宿業者與民眾，切勿濫用政府補助美意、貪圖小利，以免觸法。

(中時 )