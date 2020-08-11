台化(1326)7月營收重新站回200億元大關，展望第三季，塑膠產品將相對穩定，第三季營收仍會略優於第二季，台化已經連續3個交易日走揚，日K連3紅，站回5日線、月線，今股價持續逆勢走揚，漲幅在1%附近，站穩70元大關。

台化7月合併營收204.5億元，重新回到200億元水平，剔除價差因素是疫情以來的最佳表現，主要是受惠於大陸疫情緩和後刺激經濟所產生的需求，台化PS、ABS塑膠在兩岸銷售量皆創歷史新高。

展望第三季，台化塑膠產品PS、ABS、PP、PC，除了PC市況仍然低迷外，其餘的在第二季都已經出現回溫，主要是大陸在疫情控制後，為提振經濟推動許多活絡市場的措施，台化也掌握商機超前佈置，配合市場需求轉移銷售對象及規格，第三季雖價格已經盤整，但市況仍佳、相對穩定。

至於PX、PTA、聚酯纖維，自4月以來，純苯與輕油價差維持在100美元/噸以下，芳香烴業者無法獲利，主要是受到疫情影響，過去亞洲輸往美國的苯幾乎停擺，導致亞洲庫存上升所致，輸美渠道若疫情有緩和，希望第四季可重啟，屆時將有利於台化營運動能回溫，此外，考量下半年大陸市場聚酯內需增速有機會超乎預期，且 PTA 新增產能應將 以高開動運行，總體PTA開動率落在87%以上的機率較大，PX供需較緊，PX加工成本將有機會進一步修復。

整體來說，台化預估，8月營收將低於7月，主要是有安排PP第三系列、PC定檢及ARO-1小定檢，售量受到定檢影響，至於售價方面影響有限，至於第三季營收仍會略優於第二季。

(時報資訊)