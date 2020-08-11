PCB廠—健鼎(3044)上半年每股盈餘為4.36元，由於下半年進入傳統旺季，健鼎預估，第3季可望優於第2季，不過美系外資及歐系外資認為宜尋找更好的買點，分別給予健鼎「持股續抱」及「中立」評等，健鼎盤中股價走弱。

健鼎今年第1季受到新冠肺炎疫情影響不小，所幸3月起湖北廠區復工順利，公司業績也自第2季恢復正常，第2季合併營收130.1億元，營業毛利25.24億元，合併毛利率19.4%，營業利益14.21億元，稅前盈餘16.87億元，稅後盈餘13.15億元，每股稅後盈餘2.5元，上半年合併營收247.28億元，營業毛利43.81億元，營業利益22.69億元，稅後盈餘22.92億元，每股稅後盈餘4.36元。

健鼎7月合併營收約50.86億元，月增11.1%，較去年同月成長2.4%，累計前7月合併營收為298.14億元，較去年同期減少1.6%，健鼎表示，第3季可望優於第2季。

美系外資報告表示，儘管第2季DRAM/SSD、伺服器/網路及HDI需求強勁，由於第2季基期較低，我們預期第3季仍會繼續成長，預估健鼎第3季合併營收將達152億元，季增17%，年增1%，單季合併毛利率約22.5%，雖然喜歡公司的管理及執行力，但建議尋求更好的切入點，將評等下調為「持股續抱」，目標價為140元。

歐系外資則指出，健鼎第2季營運符合預期，且第3季可望保持平穩，考慮第2季營運表現，將健鼎2020年/2021年每股盈餘上調1%到3%，不過有鑑於獲利成長趨緩，宜尋求更好的買點，給予健鼎「中立」評等，目標價為135元。

(時報資訊)