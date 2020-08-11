百貨專業影音家電通路品牌集雅社（2937）11日受惠發放現金股利1.55元，股價開盤一路走高；且第二季季報表現不俗獲利倍增，累計上半年報營收12.4億、淨利0.49億元、EPS1.5元，賺過前年（2018）全年獲利。

在疫情衝擊零售業之際，集雅社在家電剛性需求前提下，除一月營收略減外，2月至6月不受疫情干擾，月月呈兩位增幅；集雅社指出，延續首季營收、獲利雙漲，第二季表現也不俗，主要集雅社、集盛電器雙品牌上半年持續搶攻百貨、街邊店，並啟動電商通路平台，預計年底前集雅社再展四店、達54店規模，集盛電器將再開二家街邊店，至年底計有四店。

集雅社強調，未來全通路整合包括百貨專櫃通路、批發通路、一般零售門市與電商通路，其中，電商除了持續開發其他電子商務平台，並建立集雅社官網電子商務平台，而門市及一般零售通路則透過整合或購併其他同業，以增加經營規模、擴大市占率。

此外，集雅社將利用外部資訊參考回饋及內部顧客管理系統，來預先了解消費者需求，提供精準行銷，有助於營運規模的擴大；同時引 進更多專售、獨賣商品來擴大與競爭對手差異化，亦將有助於利潤提升，以第二季來說，獲利季增，毛利率提升至26.1%。

(工商 )