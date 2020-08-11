在國際熱錢的追捧下，台股突破30年前的高點，登上萬三的新頂峰。富邦投信判斷，短期間指數較難有很大的激情表現，選股不選市是現階段的最佳投資策略，建議投資人可以化被動為主動，交由專業經理人操盤，標的上可鎖定近來最夯的市場主題-永續發展企業，因獲利能力相對優異，股價更有機會勝大盤，是投資人面對台股萬三的最佳選擇，如8/12即將募集的富邦台灣永續發展高股息基金，便是鎖定永續發展企業的主動式台股基金。 統計台股8月底至隔年2月底之半年報酬率，過去10年間為正報酬的年度有9年，正報酬機率高達9成。再以主動型基金角度而言，由於基金經理人能隨市況汰弱留強，篩選具備趨勢、股息與獲利表現相對佳的企業，再加上台股產業結構轉變，格局轉佳不同於過往，更有機會拉升基金報酬率，因此，現在進場，後續成長空間仍值得期待。 富邦投信分析，由於台灣疫情衝擊小，且為半導體等科技製造重鎮，是亞洲區中最安心且具有品質的製造基地；加上美中角力等因素，如中國產業去美化，或是美國抵制中企，例如華為封鎖令，已導致全球供應鏈發生轉變，訂單紛紛轉移至台灣，而預計此趨勢將延續數年，再搭上5G與AI等趨勢產業興起，台股產業機會已發生結構性的轉變，支持台股擁有嶄新的展望與格局。 富邦投信進一步指出，永續發展除了是國際趨勢外，反映在投資上，永續概念相關指數長期報酬通常也較大盤為佳，舉例來說，臺灣永續指數自2017年12月指數發布以來(截至2020/8/7)，含息報酬率為43.13%，顯著優於臺灣加權指數報酬率的36.51%。這是因為重視永續發展的企業，整體獲利成長能力相對優異，自然有望成為高股息企業，股價更有機會勝過大盤，因此，國人一向偏愛的高股息基金，若再搭配永續發展的國際趨勢，可說是高股息基金2.0進化版，建議投資人選擇永續發展高股息基金，將更能抓住永續發展的投資新浪潮。 8/12起募集的「富邦台灣永續發展高股息基金」，就是一檔由專業投資研究團隊主動操作的永續發展高股息基金，該基金是從永續發展相關概念之指數成分股，如臺灣公司治理100指數、台灣上櫃企業社會責任指數、台灣上市上櫃企業社會責任中小型股指數、台灣中小型公司治理指數等，以及公司治理評鑑前50%企業、其他永續發展相關評鑑或報告書等標的中，進行選股，投資標的涵蓋大、中、小型股，有別於市場上其他高股息基金，是投資人在面對台股萬三時的最佳選擇。

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