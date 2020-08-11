在新冠肺炎疫情衝擊下，2020年全球經濟成長動能減緩，全球景氣不復以往，凱基投顧表示，相較全球製造業今年來受疫情影響，台灣成為少數安全的地區，並配合政府的「台商回流」、「中小企業」、「根留台灣」等三大投資方案，以及相對優異的經濟成長趨勢不變，預期台股將延續中長線優勢。

凱基投顧認為，台股中長線擁四大優勢，包含：（1）企業負債率極低，淨負債／權益僅11.6％；（2）台灣家戶長期低配台股，未來有回升空間；（3）資金外流減緩下，有望回流本地市場；（4）股市評價仍低，目前台股評價仍處於過去十年平均水準附近。儘管短線上可能受到第二波疫情以及經濟復甦速度的影響，凱基投顧看好台股的中長線的優勢將會持續。

凱基投顧表示，2019年貿易戰除引發國際客戶的轉單效應外，台灣廠商對大陸投資亦出現放緩。在中國勞動成本上漲的情況下，近幾年已有部分台商開始將高階產線轉回台灣，此一現象在貿易戰開打之後更加顯著，目前台商投資專案累計投資金額已達7,811億元，推升台灣的投資GDP。

企業擴大投資也將提升台灣勞動市場緊俏程度，預期將對台灣的就業與薪資有一定的助益，並連帶為台灣的消費市場注入活水。受惠於疫情控制與產業結構，台灣的國內及國外需求蓬勃發展，今年1～6月，科技產品累計出口年增率達12％，為四小龍之冠。

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