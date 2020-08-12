台知園區計畫擴大示意圖(新竹縣政府提供)

竹北「台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案」4月在新竹縣都市計畫委員會審議時決定擴大區段徵收面積453公頃，引發環團及立委反對，質疑有炒地皮之嫌，要求內政部退回本案。內政部次長花敬群表示，本案早已退回縣府，且以目前的計畫，內政部不可能同意。

爭議多年的台知園區計畫案，4月23日獲新竹縣都市計畫委員會審議通過，其中都市計畫面積也由399公頃擴大為435公頃，預計5月將修正後的計畫書、圖報送請內政部都市計畫委員會審議。

花敬群表示，本案歷時多年，已退回多次，目前也不在內政部。他說，案子退回新竹縣政府，是讓縣府檢討一些問題，由於問題滿複雜的，應該短期內不會再送到內政部來。

花敬群解釋，內政部要求除了就整個都市計畫的合理性進行檢討，因計畫涉及台大校區，以及給新竹科學園區的產業專區，此外，還有原地主要配回的住宅及商業區都要整體規劃。

至於環團及立委今天舉行記者會，質疑擴大區段徵收的面積、453公頃中，有193公頃為住宅及商業區，有炒地皮之嫌。花敬群表示，內政部認為，地價改變不是現階段都市計畫合理性評估的重點，反而是區位的劃設、規模及是否有必要那麼大，甚至是對安置及不同意者的處理，這些面向才是內政部重視的問題，「因為各面向都有問題，所以就退回給新竹縣政府，請他們檢討修訂」。

花敬群也說，本案從民國九十幾年爭議至今，內政部理解民間團體的訴 求，其中確實有當地人希望維持農業區，內政部認為，新竹縣政府要跟希望維持農用的地主溝通，看如何劃設還能做農業使用，又不會跟都市計畫太明顯不相符。總體而言，計畫內容涉及複雜，以現在縣府的計畫內政部不可能同意。

(中時 )