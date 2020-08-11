中國醫藥大學新竹附設醫院心臟外科主任翁啟峰醫師，以主軸靜脈雷射燒灼封閉手術、微創勾除手術，解決患者靜脈曲張問題。（莊旻靜攝）

靜脈曲張透過手術治療，症狀大幅改善。（中醫大提供／莊旻靜新竹傳真）

50歲的林姓男子具有靜脈曲張，超過十年都承受腫脹麻痛，雖曾做過手術治療，但依舊疼痛，直到最近前往中國醫藥大學新竹附設醫院，由心臟外科主任翁啟峰，以主軸靜脈雷射燒灼封閉手術、微創勾除手術，移除病變血管，讓林姓男子術後隔天，有感「走路像是在飛」。

翁啟峰表示，微創勾除手術傷口只有0.1公分，在超音波輔助定外，以精細手術器械，搭配心臟外科高規格放大影像的4倍顯微鏡手術，可清楚辨識病變血管並移除，可減少術後不適、降低手術併發症，且傷口小、出血量也小，最快當日即可返家。

另名鍾姓女子也因長達十多年都受到靜脈曲張所苦，雖曾開刀卻也因傷口反覆發炎，後同樣向翁啟峰求診，經手術後治癒，也建議有同樣症狀的丈夫接受治療，同樣感謝翁啟峰解決他們的困擾。

翁啟峰說，工作久站容易造成靜脈曲張，全台約有20％民眾具有此問題，例如教師、髮型設計師、空服員、醫護人員等都要特別注意，且此疾病跟個人體質有關，若出現腿部腫脹麻痛、小腿浮青筋、皮膚乾黑硬、半夜腿抽筋等，建議立即就醫，以免合併發生深層靜脈栓塞、肺栓塞，以及周邊血管疾病等嚴重疾病。

翁啟峰表示，中醫大提供「一站式」服務，包含下肢靜脈曲張診療，血管超音波檢查等，翁啟峰也說，超音波定位是治療靜脈曲張的關鍵，有助於定位血管病灶、提高治療的準確性。

(中時 )