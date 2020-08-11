打火兄弟救災「火裡來、水裡去！」市議員吳敏濟11日為消防弟兄請命，他說外埔消防分隊廳舍人均使用面積僅17.28m2為全市最小，頂樓鐵皮違章充做健身房及晾衣場，酷熱超過40℃猶如烤爐，且屋齡已超過使用年限。中市消防局強調，未來將列為重新整建優先方案，提升備勤環境。

吳敏濟指出，消防署建議消防分隊人均面積在120m2最理想，但外埔消防分隊滿編25人，受限於空間目前只有17人，總樓地板面積293.76m2，人均使用面積為17.28m2，為全市所有消防分隊最狹小，只有理想面積的14.4％。

吳敏濟表示，外埔區人口3萬2066人，大安區1萬9005人，大安分隊有三輛水箱車，外埔分隊因空間不足只有二輛3噸水箱車；萬一有車輛故障就無法構成車組作戰，必須仰賴其它分隊馳援。依外埔的地理環境應再配置一輛小型水箱車和一輛水庫車，卻都因無處停放作罷。

吳敏濟說，外埔分隊因儲物空間不足，只好在外牆搭棚子將消防送水帶成箱放在室外，磚造辦公廳依規定使用年限為35年，外埔消防分隊廳舍啟用至今已38年，目前與分駐所、戶政事務所共用一棟2層樓建築，結構安全令人堪虞，市府應盡速原地改建。

台中市政府強調，外埔消防分隊與警察局、戶政事務所共用，因戶政事務所預計2024年遷移，將於戶政事務所遷移後；原地重新整建為優先方案，藉此提升備勤環境。

(中時 )