社苓派出所員警協助開道，15分鐘內護送病患就醫。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮玉田里1名陳姓大學生8月初晚間8點多，因在校成績問題與母親大吵一架，陳母因患有「三高」疾病，一時情緒激動倒地抽搐呼吸困難，陳姓大學生見趕緊開車載母親到派出所求援，經警方駕駛巡邏車開道，15分鐘內火速抵達大甲光田醫院就醫，成功挽回陳母的性命。

陳姓大學生向警方表示，46歲的母親患有三高疾病，吃晚餐時母親因不滿他的成績表現，兩人意見不同大吵後，母親突然臉色轉白、呼吸困難，他因為擔心等救護車到達太久，於是自己開車載母親到鄰近的社苓派出所求援，希望警方協助開道。

社苓派出所員值班員警王睿豪見狀，立即請所長楊政勳代為值班，緊急駕駛巡邏車，並開啟警示燈於前方開道，花費15分鐘車程就趕到大甲光田醫院急診室，經醫治後，陳母幸運撿回一命；陳姓大學生對警方的幫忙，深感萬分感謝。

通霄警分局呼籲，家庭中如發生成員間溝通問題，應以理智、平和方式為之，如傳達意見相左時，需要的「不是講道理」，應換個方式表達關心，找回彼此最舒適的關係，尤其與家中年長者溝通時更應多加關懷留意，以免發生無可挽回的憾事。

(中時 )