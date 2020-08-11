搶攻七夕情人節旅遊商機，雄獅旅遊特別推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，邀請結婚10年以上的老情人們來到澎湖共度浪漫情人節，8/17起至8/31期間出發，天天提供10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」＋「澎湖機場接駁」，共計將釋出150組300張超值的澎湖機票組合，8/12開始每日中午12點準時線上開搶，讓結婚10年以上的愛侶們共同享受一個浪漫的海島假期，重溫甜蜜的時光。

新冠肺炎疫情趨緩，隨著國內防疫措施解封，國內旅遊市場的復甦正翻倍成長！澎湖擁有豐富的海洋生態與世界級地質景觀，吉貝沙灘完全不輸馬爾地夫，也成為超療癒的「類出國」第一名熱門台灣旅遊目的地。

隨著澎湖花火節接近尾聲，接續「2020澎湖國際海灣燈光節」登場！全台唯一海陸燈光水舞主燈秀、8公尺高美人魚主燈，整整兩個月嗨翻澎湖。雄獅旅遊發言人游國珍表示，看準國人一年出國旅遊8000億產值，今年將由外轉內，帶動到國內旅遊品質的提升。雄獅旅遊看好離島旅遊市場，已於今年7月在澎湖馬公成立首間離島分公司，離島分公司包含30多位雄獅總部調派經驗豐富的導領及產品企劃團隊，並調派雄獅通運遊覽車8台至澎湖當地，讓在地玩法可以更多元、品質可以更精緻。

雄獅表示，公司將提供充足機位，由本島北、中、南飛往澎湖，並和五星級福朋喜來登酒店、峇厘島風元泰大飯店、安泊海景旅店合作，讓旅客可以入住最有特色的飯店選擇，加上海島領隊達人等，整合獨家的旅遊元素、服務體驗，將澎湖打造成為台灣的「無邊際渡假村」。

為強化地接服，雄獅獨家於馬公機場獨家設立「旅遊小秘書」服務櫃台，旅客於機場落地後即有專人接機導引，並享專屬的旅遊諮詢窗口，提供當地團體遊程、電子票券、交通接駁等多元商品服務。地接車輛方面，將打造澎湖最完整的遊覽車隊組織，提供旅客最優質的交通載具。過往許多自由行旅客都選擇騎機車環島的模式，雄獅首創澎湖「大環島專車」，推出結合北環、南環、東環觀光一日遊路線，最低價只要$299元起，完整暢遊澎湖最熱門網美打卡熱點，讓旅客免除日曬雨淋輕鬆遊玩，更解決了旺季機車不足的問題。除此之外也首創「機場接送」巴士的貼心服務，免費提供購買自由行產品的旅客馬公市區定點接駁，讓離島的交通更多元便利。

因應振興券，雄獅現正推出超值機票促銷方案，台北澎湖3日計畫旅遊票，指定出發日期可享買一送一的優惠，平均每人只要$1,500元起。除此之外，澎湖海洋牧場海鮮餐BBQ．經典北環古蹟．金沙灘超值3日行程，只要$9,999元起，就能體驗超酷水上活動，像是水上摩托車、香蕉船、鴛鴦飛船、搖擺快艇、水上海戰車等等，還能擁有最HOT海上娛樂船海釣新玩法，順便體驗螃蟹籠捕蟹、抓鰻管。還能跨上快艇，到海洋牧場來場趣味釣海鱺餵食秀。或者如果想到經典的吉貝沙灘放空，還有澎湖吉貝水上活動．海鮮BBQ．古蹟巡禮3日行程，只要7,999元起，除了價錢超值，特別還可以在吉貝停留一晚，讓旅客能在吉貝沙灘上放空看星星，享受悠閒的BBQ與擁抱無限海景。

此外，雄獅還有更超值的跳島行程，南海四島．七美島．海洋牧場．古蹟巡禮3日，只要$6,888元起，一次走訪南海的桶盤嶼、虎井嶼、望安嶼和七美嶼風光。不管是絢爛的海灣燈光秀、天然的自然風景與人文古蹟，又或是刺激的水上活動，以及水底生態，更甚至是地理課本上常見的地質美景，令人垂涎的新鮮海鮮，雄獅旅遊的遊程都能一一帶遊客。

澎湖群島擁有豐富的海洋生態與傳承已久的人文歷史，雄獅旅遊也特別規劃從水上到陸上的澎湖全新玩法！無人島免裝備露營．淨灘海廢藝術DIY．忘憂島浮潛．麵線體驗4日行程21,900元起，由達人帶領旅客深度體驗，在秘境無人島上搭起帳篷、升起營火，享受一場接近大自然的海上BBQ，晚上還能體驗夜間SUP，探尋潮間帶生物。如果你是熱愛海底世界的人，「忘憂島」正是潛客們最愛的浮潛天堂，這裡也同時是澎湖最強秘境，可以看到各式各樣的珊瑚礁與豐富的海底生態，行程中提供基礎教學及完整裝備，新手也能盡情享受海底世界的美好。

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