日本JR瀨戶大橋縣的觀光列車，在9日傳出一名駕駛在工作期間突然中暑，所以將列車緊急煞車，停在距離車站前1.5公里處。最後是由列車上另外一名駕駛代為操控，而原本的駕駛也緊急送醫治療。

根據日本媒體《NHK》報導指出，JR四國瀨戶大橋線上，一班由高松開往岡山的觀光列車「瀨戶大橋麵包超人礦車」，在9日上午10點左右，突然在岡山縣倉敷市兒島站前方1.5公里處停車，經調查後發現，該列車的司機疑似因為中暑，身體不適所以緊急將列車在到站前停下，避免發生意外。

而恰巧有一位負責指導駕駛工作的工作人員也搭乘在該列車上，因此在原本駕駛報告身體狀況後，就由這名乘車的工作人員接替駕駛工作，整個換班時間耗費30分鐘，而該名中暑的駕駛也隨即被送往醫院治療，車上的40名乘客並沒有受到任何影響。

JR四國後來也對外表示，由於該班列車的臨時停車，造成了1班快速列車與7班特級列車發生延誤，因此受到影響。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)