大陸浙江麗水市上個月28日，一對年輕男女在路上騎車時，坐後方的男子疑似情不自禁，不斷伸手撫摸騎車的女友；沒想到，就在經過路口時，未察覺一旁的車輛靠近發生擦撞，2輛車遂發生擦撞，雙雙摔倒在地。

根據《沸點視頻》報導，意外發生時正值大白天，由女方騎車，男子則坐在後座；這對情侶騎車外出時，不但沒有戴安全帽還頻頻嬉鬧，男子的手不斷伸到前面撫摸女友想要親熱，而負責騎車的女友也開始無法專注。

女生為了和後方的男子打情罵俏，逐漸分散注意力，車子行進方向逐漸偏移，就在要通過一個路口時，沒有注意到旁邊有別的機車靠近，兩邊發生擦撞紛紛重摔倒地。

新聞曝光後，網友紛紛留言表示，「好傻眼」、「秀恩愛死得快」、「不分場合」、「愛到溝裡去了」、「色字頭上一把刀」、「這也太親熱了，都親熱倒地啦」、「 三罪並罰啊，不戴頭盔，騎車帶人，公共場所亂撒狗糧」、「，真能笑死人」。

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(中時新聞網)