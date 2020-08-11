新冠肺炎今年年初在世界各地大爆發，導致各項產業都受到重創，尤其是觀光業，因為大家都得待在家中不能出門，讓業者收入都大為減少。為了減少疫情帶來的損失，德國一間馬戲團竟賣起「貓科動物大便」，稍稍舒緩園內的經營危機。

據《路透社》報導，德國克朗馬戲團（KroneCircus）一共養了26頭獅子以及一隻老虎，但受到新冠肺炎疫情影響，馬戲團幾乎沒什麼收入，為了不讓動物們餓肚子，馴獸師萊西（Martin Lacey）想出一個賺錢妙招，那就是販售「大型貓科動物大便」。

這個靈感則是一個客人告訴萊西的，他說：「有人告訴我，這些大便能讓貓遠離花園，從那以後，我們還知道這些動物會遠離汽車，避免牠們咬爛車內的電線。」

這些大便將會裝罐出售，一罐的價格為5歐元（約新台幣172元），部分收入將作為慈善用途，以改善圈養動物的生活條件。

萊西還開玩笑地說：「如果你的花園沒有害蟲問題，但發現鄰居喜歡打擾你？在花園放一點大便，那些鄰居就會遠離你。」

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(中時新聞網)