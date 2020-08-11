下午茶不僅要吃飽又吃巧，更要有吸睛的主題，才能Catch your eyes！今天，你想來點什麼風格的午茶呢？

位於台北信義區的酒店餐廳「北緯二十五」，為撫慰賓客無法出國旅行的心情，推出「粉漾甜旅」雙人下午茶套餐，融合花香綻放迷人甜意，藉由經典法式甜點帶領賓客的味蕾「偽出國」。「草莓玫瑰瑪德蓮」是主廚以玫瑰花作為創意發想，外型彷如一座迷你花園；「櫻花艾克力」選用日本進口櫻花醬入味卡士達醬作為內餡，入口後櫻花香氣充盈齒頰；「覆盆子薰衣草塔」以薰衣草為主角，酸甜果香與塔皮奶香在口中交融，讓心神遨遊南法普羅旺斯；散發瑰麗光滑色澤的「紅寶石瑪黛茶慕斯」，酸甜誘人的綿滑滋味透著淡淡茶香；擁有「天使之鈴」美名的「可麗露」，外型簡單卻擁有層次豐富的口感；精選水蜜桃、檸檬、芋頭等口味的「馬卡龍」，讓少女般的粉嫩色彩勾起嘴角的甜美笑容。

地處台北內湖的飯店即日起於每周六、日下午在「Cocoon池畔酒吧」推出「姆指公主雙人下午茶」，選用法國頂級麵粉「VIRON」和巧克力界的愛馬仕「法芙娜巧克力」製作甜品，並將各式公主可愛元素放入6款精緻甜點中，打造浪漫的「伯爵茶裙襬奶油蛋糕」、粉嫩的「公主皇冠柚子馬卡龍」、酸甜清爽的「熱帶水果乳酪慕斯」等；另可任選兩款飲品，其中以用玫瑰點綴的特調飲品「粉紅泡泡」最為瑰麗。

絢爛色彩除了妝點餐桌之外，亦可妝點在纖纖玉手之上，為了讓大小朋友都能輕鬆玩弄色彩，特別設置了體驗區，除了能將隨餐贈送的品牌指甲油帶回家，亦可在現場玩轉各式繽紛亮麗的指甲油。

「姆指公主雙人下午茶」讓人同時感受餐桌與指甲上的甜蜜仲夏。（圖／台北美福大飯店）

台北酒店「全日餐廳MJ Kitchen」推出500元有找的周六下午茶吃到飽全新時段，照燒嫩雞腿、爐烤香料蜂蜜火腿、低溫舒肥雞肉披薩及德式燴豬肉腸等肉品料理，英式炸魚、生魚片、熟白蝦、咖哩魚蛋、紹興醉鮮蝦、法式焗烤海鮮派、酸辣海鮮羹等海鮮好料，特現點現做的松露燉飯、越式牛肉河粉及義大利麵等色主食料理，以及甜品區最新加入陣容的人氣冰品「春一枝」、「舞間茶心」、獲得一致好評的手工古早味豆花等等，另外還有各式麵包、沙拉、水果和飲品，All you can eat。

全新開放的周六限定下午茶吃到飽，精選好菜、人氣冰品通通有。（圖／台北國泰萬怡酒店）

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(中時新聞網)