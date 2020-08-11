蘇格蘭日前發生一起離奇的兒童死亡案件，一名8歲的男童在自家中遊玩時，突然對母親說了一句「媽媽，我愛你」後，就突然尖叫、不斷大口的喘氣，最後倒在母親的懷裡斷氣身亡。

根據國外媒體《太陽報》報導指出，蘇格蘭31歲的母親沃克（Clare Walker）表示，8歲的兒子安德森（Cillian Anderson）日前在房間內玩玩具。當時她正要去找兒子更換睡衣，陪她一起看影片。沒想到兒子卻是回了一句「媽媽，我愛你」後，就聽到兒子發出充滿恐懼的尖叫聲。

沃克對媒體表示「那是個刺耳、充滿恐懼的尖叫聲，我從來沒聽過兒子發出這樣的聲音」，當沃克打開房門後，安德森便倒在沃克的懷裡不斷的喘氣，最後停止了呼吸。沃克的父親也隨即幫安德森進行心肺復甦術，並且在醫護人員的陪同下，將安德森送到三英里外的醫院，但最後還是宣告安德森不治身亡。

沃克表示，安德森有在接受花粉症的藥物治療。有專家推估，可能是因為致命的哮喘或是過敏發作，才導致安德森的身亡。沃克表示，她只希望知道兒子的死因，否則她的傷痛永遠無法平復。

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(中時新聞網)