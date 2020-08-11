紐約洋基開季至今雖繳出10勝6敗的戰績，獨居美聯東區龍頭，不過他們先發輪值戰力不穩的問題卻始終存在，像是輪值中3名左投派克斯頓（James Paxton）、哈普（J.A.Happ）以及蒙哥馬利（Jordan Montgomery）的防禦率都有些偏高；對此，《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）就撰文指出，洋基可在831交易大限前鎖定這4名投手做補強。

洋基先發輪值中，僅柯爾（GerritCole）和田中將大表現正常，其他3名投手派克斯頓、哈普以及蒙哥馬利的防禦率都偏高，使洋基投手群整體防禦率在聯盟排名中後段，成為洋基日後進軍季後賽的一大隱憂，這也意味著洋基總管凱許曼（Brian Cashman）可能會想在交易大限前做出補強，而鮑登也列出4個先發人選。

報導中指出，這4名先發投手人選分別是德州遊騎兵王牌麥納（Mike Minor）、亞歷桑納響尾蛇左投瑞伊（Robbie Ray）、邁阿密馬林魚史密斯（Caleb Smith）以及巴爾的摩金鶯梅斯（John Means），其中麥納和瑞伊都會在今年球季結束後投身自由市場，至於史密斯和梅斯都還有3年左右的控制權。

鮑登還建議，目前正在尋找一壘手的遊騎兵，可以將目光投向洋基，因為洋基陣中已經有渥特（Luke Voit）這名主戰一壘手，也讓福特（Mike Ford）有機會成為交易籌碼；鮑登指出，福特有實力成為一名單季繳出25轟的打者。

雖然洋基看起來最有機會和遊騎兵做交易，但鮑登也表示，像是聖地牙哥教士柯朗沃斯（JakeCronenworth）以及洛杉磯道奇里歐斯（Edwin Rios），都和福特遇到相同的窘境，就是隊上已經擁有一名主戰一壘手，導致他們沒有發揮空間，讓遊騎兵在不損失太多戰力的情況下，從這3支球隊中換回其中一人。

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(中時新聞網)