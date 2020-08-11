黎巴嫩首都貝魯特港區日前發生大爆炸，造成163多人死亡。而如今傳出，早在7月時，就有人通知黎巴嫩政府高層，貝魯特有爆炸的危險。

根據國外媒體《路透社》報導指出，黎巴嫩國安官員在7月20日時，以私人信件的方式，分別通知了黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）和總理迪亞布（Hassan Diab），內容是依據1月份的司法調查總結，表示貝魯特港區的倉庫內存放了2700多噸硝酸銨，並建議「需立即處理」，如果發生爆炸事件，其威力恐摧毀貝魯特。

但即便收到消息，貝魯特大爆炸還是發生了。先前黎巴嫩總統奧恩也曾對外表示，他在七月時才知道黎巴嫩港區倉庫存放大量硝酸銨，間接的證明有這封信的存在。

而根據貝魯特市政局的調查，貝魯特大爆炸造成163人死亡，6000多人受傷，損及建築物高達6000座。而因為這起爆炸案，已經有4名部長級官員請辭，黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）也在10日晚間宣布內閣總辭。

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(中時新聞網)