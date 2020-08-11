被外界稱為藝人徐乃麟女密友的董子綺，4年前向李姓男子遊說合夥投資慶富造船公司的股票 ，但她卻偽造文書假買賣後私吞300萬元投資款，歷審將她依偽造私文書罪判刑1年10月，最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審改判6月、可易科罰金。

更一審改輕判是考量董女還款又遭強制執行，且李姓男子已獲賠償200萬元，合議庭審酌後改輕判可易科罰金。

檢方起訴指控，37歲的董女在2016年4月初，向李誆稱慶富公司未上市股票後勢看漲，她遊說李合夥投資，約定由李出資300萬元，她出資160萬元，合夥購買陳女持有的慶富公司1萬股股票，取得之股票則登記在李名下，並承諾於同年8月31日前完成股票交割。

李交付300萬元支票給董女兌現後，她取得慶富公司舊式股票買賣合約書範本，盗刻陳女印章後冒名在股票買賣合約書做假買賣，再將合約書交給李，李後來得知受騙後提告。

(中時 )