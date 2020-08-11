美國流行天王麥可傑克森（Michael Jackson、MJ）已逝世超過11年，他留給全球樂壇的經典無數，至今仍讓許多歌迷懷念。而根據《鏡報》報導，英國曼徹斯特（Manchester）有一名17歲女大生洛倫（LorunElisabeth），近日在推特上放上一張自拍照，他無論是眼睛弧度、神韻；或是臉型與嘴角微笑曲線，幾乎「100%撞臉」麥可傑克森，讓網友看了直呼驚奇，紛紛回應「就是麥可本人啊」、「我還以為麥可復活了」。

報導中指出，洛倫表示，她從以前就常被朋友說，她的臉蛋某些角度、神韻，長得很像麥可傑克森。近日她就在推特貼出一張刻意畫出類似麥可妝容、角度的自拍照，結果照片一PO出，立刻吸引高達2.8萬人分享、超過10萬人按讚。

網友們看到她的照片後，都覺得實在跟麥可太像了，紛紛留言「根本就長的一模一樣…」、「我還以為麥可復活了」，還有人搞笑說「麥可如果在天堂，會告你竊取他的臉」。而洛倫對於自己「撞臉麥可」這件事，是以正面樂觀的心情看待；雖然有人拿她的照片嘲笑，說她「就像麥可一樣，做了拙劣的整形手術」，儘管一度有點生氣，因為自己其實沒有整型，但現在能被大家討論她的臉，還是覺得很有趣。

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(中時新聞網)