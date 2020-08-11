美國德州Krauss Baker公園，近日被超過20隻的海狸鼠大軍佔領，當地民眾因覺得鼠鼠可愛而不斷餵食；但海狸鼠實際上是病原體和寄生蟲的媒介，極有可能對當地生態造成威脅，甚至引響人類生活，因此當局呼籲民眾，禁止再餵食海狸鼠。

根據《鏡報》報導，都市野生動物學家雷切爾·里希特（RachelRichter）表示，這些海狸鼠大約在一年前開始在公園出沒，且非常受當地居民和遊客喜愛，「KraussBaker Park公園（海狸鼠）食物充足的原因，是因為有人會定期前來餵食；但飼養野生動物並不容易，人們也沒有注意到，這舉動可能會對當地的生態系統造成嚴重影響。」

當地公園管理處表示，海狸鼠是病原體和寄生蟲的媒介，牠們在公園活動，身上的寄生蟲極有可能會汙染水源，進而感染人們，甚至擴大影響整個生態環境。

海狸鼠，又稱河狸鼠、狸獺、沼狸，是一種大型的草食半水生齧齒目哺乳類動物，體型大而粗壯，長約50公分，一天可吃掉3磅的食物，約是牠們體重的25％，一年可以繁殖200隻幼鼠；為了控管海狸鼠數量，防止牠們對當地生態造成危害，目前德州當局已經著手研擬相關解決方案，並呼籲民眾禁止餵食海狸鼠。

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(中時新聞網)