新冠肺炎全球疫情未歇，許多國家又面臨新一波疫情，而提到預防方法，很多人都知道除了勤洗手、「配戴口罩」也是有效的預防方法。但市面上口罩百百款，哪一種最有效、哪一種最沒用呢？據美國媒體《CNN》報導，引述美國國杜克大學（DukeUniversity）研究發現，醫護人員常戴的N95口罩，阻擋飛沫傳播效果最佳，而常被機車騎士拿來遮住口鼻的蒙面頸巾，戴了等於沒戴，防止飛沫的效果最差！

報導指出，為了預防新冠肺炎，專家都會建議民眾戴上口罩，是對抗疫情最有效的方式之一，但到底哪種口罩最有用，卻沒人做過測試。而杜克大學物理系本月7日發表一份研究報告，研究人員實測14種在日常生活中常見的口罩，利用雷射光束和手機，觀察口罩在面臨人在說話時所傳播的飛沫，阻擋力有多少。

研究者之一的馬丁（Martin Fischer）表示，他們針對這14款口罩，都經過了至少10次試驗。結果顯示，醫護人員常戴的N95口罩，防護效果最好；其次是3層手術用口罩及棉布口罩。

而至於防護效果最差的是蒙面頸巾，而一般民眾常戴的針織口罩，對於預防飛沫傳染也不太好，這兩款口罩，可能戴了也等於沒戴，不具防止飛沫傳染的功效。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)