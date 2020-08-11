最新2020年《財富》世界500強排行出爐，第1名是沃瑪特（Walmart），亞馬遜（Amazon）排名第9，第2、3、4名都是由大陸企業奪得名次，蘋果（Apple）排名第12名，三星電子排名第19名，谷歌（Google）母公司Alphabet則位居第29名，值得一提的，鴻海精密排名第26，排名超越Alphabet。

2020年《財富》雜誌所公布世界500強企業的排名中，沃瑪特以逾5,239億美元（約新台幣15.72兆元）營收拿下全球第一名，企業雇用員工數達220萬人，也是所有企業中雇用員工數最多的。網路電商巨擘亞馬遜以2,805億美元（約新台幣8.42兆元）營收排名第9，相較前一年年晉升了4個名次。蘋果營收2,601億美元（約新台幣7.8兆元），排名第12，相較前一年則跌落1個名次。三星電子營收為1,977億美元（約新台幣5.93兆元），排名第19，相較前一年下跌4個排名。

鴻海以1,728億美元（約新台幣5.18兆元）營收排名第26名，相較前一年下跌3個名次，員工數量有75萬多人。鴻海表示，這是自2005年首次以371名進入排行後，鴻海連續15年進入《財富》世界500強排行榜中，是僅次於亞馬遜、蘋果、三星、AT&T（第22名），全球第5強科技公司。鴻海歷年最好的排名是2019年的第23名。

Google母公司Alphabat在榜上排名為第29名，相較前一年上升了8個名次，營收為1,618億美元（約新台幣4.85兆元）。

前10強企業中，中國石油化工集團、國家電網公司、中國石油天然氣集團分居第2、第3、第4名，第5、第6名及第8名是石油業，分別是荷蘭皇家殼牌石油、沙烏地阿拉伯的沙特阿美（Saudi Aramco）及英國石油（BP）。第7名與第10名則是汽車業的福斯汽車（Volkswagen）及豐田汽車（Toyota）。

根據2020年《財富》雜誌統計，全球500強公司在2019年創造了33.3兆美元的營收，創下歷史新高記錄，相當於美國和大陸的GDP總和、2.1兆美元的獲利，這些公司遍布在全球32個國家地區，總共雇用了6.99億名員工。

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(中時新聞網)