虹吸壺中的水，隨著溫度升高緩緩地逆流，而上座內盛裝的，竟不是咖啡粉，而是藥草。這是「日常野草」獨特的沖茶方法，利用虹吸壺水沸騰時產生的上沖壓力往上沖，與藥草結合後，萃取出香氣與風味，喝來清雅溫潤。

獨特的虹吸壺沖茶法，只萃取茶香跟保健效果，沒有苦澀味。（圖／于魯光攝）

負責人李俊頡曾在國外工作多年，因積勞成疾返台，一度待在外婆家休養。外婆天天熬煮藥草，為他調理身體。慢慢恢復元氣之後，他一頭栽進青草世界，並運用園藝系出身的專業知識，創立了「日常野草」品牌。

店內提供的台灣野草茶皆為1套2杯，建議先喝原味，再喝加了甘草的版本，體驗「苦盡甘來」。（110元至130元）（圖／于魯光攝）

除了自學研究，李俊頡也向中醫師以及青草巷的藥草前輩們請益，設計出多款保健茶飲。店內最受歡迎的「去煩惱仙草茶」，以咸豐草、仙草與薄荷為基底，1套2杯，1杯是原味，另1杯則加了甘草，風味不同，愈喝愈回甘。

「消油膩果香茶」結合果乾風味，喝起來清新酸甜，後韻迷人。（130元）（圖／于魯光攝）

「消油膩果香茶」在青草茶中加入與果農合作自烘的水果果乾，清香中沁入果感氣息，不只好喝，也有安神放鬆的效果。李俊頡笑著說：「有網友說我這裡的茶能解憂，我也歡迎大家心情不好的時候，可以來小坐一下，喝杯青草茶。」

「日常野草」位於時尚品牌概念店「日常經典」的2樓，空間設計明亮時髦。（圖／于魯光攝）

日常野草

地址：台北市萬華區內江街41號

電話：（02）2311-4781

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(中時新聞網)