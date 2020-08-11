虹吸壺中的水，隨著溫度升高緩緩地逆流，而上座內盛裝的，竟不是咖啡粉，而是藥草。這是「日常野草」獨特的沖茶方法，利用虹吸壺水沸騰時產生的上沖壓力往上沖，與藥草結合後，萃取出香氣與風味，喝來清雅溫潤。
負責人李俊頡曾在國外工作多年，因積勞成疾返台，一度待在外婆家休養。外婆天天熬煮藥草，為他調理身體。慢慢恢復元氣之後，他一頭栽進青草世界，並運用園藝系出身的專業知識，創立了「日常野草」品牌。
除了自學研究，李俊頡也向中醫師以及青草巷的藥草前輩們請益，設計出多款保健茶飲。店內最受歡迎的「去煩惱仙草茶」，以咸豐草、仙草與薄荷為基底，1套2杯，1杯是原味，另1杯則加了甘草，風味不同，愈喝愈回甘。
「消油膩果香茶」在青草茶中加入與果農合作自烘的水果果乾，清香中沁入果感氣息，不只好喝，也有安神放鬆的效果。李俊頡笑著說：「有網友說我這裡的茶能解憂，我也歡迎大家心情不好的時候，可以來小坐一下，喝杯青草茶。」
日常野草
地址：台北市萬華區內江街41號
電話：（02）2311-4781
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(中時新聞網)
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