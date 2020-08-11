位於台南市北區的巷弄裡、由老房子翻新而成的「手艸生活」，創辦人謝明勳的阿公人稱「麒麟伯」，原在安南區宮廟「海尾朝皇宮」旁開設中藥舖，爾後謝明勳的父親繼承藥師職業，開了間中西藥局。因此謝明勳從小就對中藥耳濡目染，加上讀的是餐飲管理，便結合家業與所學，自行創業。

「桂梅冰飲」的成分有桂花、烏梅與洛神等，入口甘甜生津。（100元）（圖／宋岱融攝）

「為了做出一般人較能接受的口感，開店之前我曾跟爸爸討論，決定去除較苦的藥材，加進玫瑰、菊花與桂花等，讓漢方茶飲更貼近生活。」店裡常態提供的冰茶品項只有2種，熱茶卻多達8種。謝明勳透露：「熱茶只能慢慢喝，我希望來到『手艸生活』的人們，都能感受這裡的緩慢氛圍，況且慢慢喝茶，對身體也比較好。」

「水果餅」來自台南市永康區的「王西勢食品行」，使用新鮮水果熬煮內餡。（鳳梨金桔口味50元）（圖／宋岱融攝）

針對第一次上門的客人，謝明勳會引導對方選擇適合自己體質及口味的茶飲，此外，他推薦很適合夏天的「金菊活力茶」，不但可調節生理機能、清心除煩，還兼具抗菌與提升免疫力的特色，在疫情期間，更需要點上一杯喔！

「椪烘蛋」是將台南人的月子餅「麻油椪餅煎蛋」加上酒釀與青醬。（140元）（圖／宋岱融攝）

手艸生活

「手艸生活」的空間充滿生活感，讓人留連忘返。（圖／宋岱融攝）

地址：台南市北區裕民街72巷12號

電話：0910-989-572

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(中時新聞網)