先前結束八點檔《炮仔聲》拍攝的劉至翰，挑戰騎車環島之餘，也努力拚碩士學歷；閒不下來的他，近日竟然還轉戰房仲業，在桃園市青埔特區賣起房子，入行沒幾天就出售一塊建地，成為名符其實的「明星」房仲。對於投身新行業，劉至翰直言：「當然是要賺錢呀！台灣現在這麼不景氣，我要把所學所會的都拿出來實踐。」

雖然成功地從演員跨界當起不動產營業員，但劉至翰不諱言，以前因為對環境沒信心而不想買房，名下目前沒房產，「居住環境如果不具備優秀的條件，我為什麼要花那麼多錢去買房子？」如今他開始懂得物色CP值高的物件，更發願賣出十五間房後，就要入手自己的房產。

剛入行沒多久，劉至翰便成交一筆建地，成績亮眼。

剛入行就賣出桃園中壢的建地，問劉至翰抽成有沒有六位數，他笑喊：「那是搶劫吧！要有這個價碼，除非介紹幾十億元的商用土地給建設公司。」他選在桃園「插旗」，是因為十四年前曾在大園、青埔開設寵物旅館，熟悉附近房價，加上去年考取房仲專業證照，便毅然決然跨出舒適圈。

劉至翰認為「萬丈高樓平地起」，「不是厲害才開始，是開始了才厲害。」還是房仲新手的他，凡事親力親為，不僅自己寄送傳單，更計劃要和朋友一起上街發放。對於拍戲、賣房和讀書是否能兼顧，劉至翰很有信心，「現在所有的事業都是主業，也都是副業，隨時可以調配。」

劉至翰認為，如今所有的事業都可視為主業，就算忙業配也很充實。（圖／翻攝自臉書）

多方發展除了為自己鋪路，劉至翰也相信，要成為好演員，必須讓人生歷練更豐富，「我以後演房仲業者可以很入戲。」就像十分熱愛騎單車的他，曾被單車運動電影《破風》相中，只可惜最後因該角色設定改為女性，而換成歐陽娜娜演出。

由於決心要把所學、所會的都實踐，劉至翰選讀文化大學觀光事業學系碩士在職專班，他打算畢業論文鎖定熱愛的單車，研究台灣單車軟硬體設備規劃，將興趣與專業巧妙結合。雖然陷入工作與學業「滿炸」的狀況，劉至翰依然樂此不疲，「必須忙啊！這樣人生養分才夠。」

結束《炮仔聲》的演出後，劉至翰除了騎單車環島，也考上碩士在職專班。

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(中時新聞網)