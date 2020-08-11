大陸一名28歲單身男子突然間收到加好友提示，對方竟是多年未見的女同學。這位「女同學」每天都會和男子聊天，經常噓寒問暖，男方覺得自己找到了「女神」，後來發生的事情卻讓男子驚呆了！這些深夜裡談天說地的「女神」究竟是何方神聖？

類似上述28歲單身男子的的遭遇並非個案，原來當這名男子以為「女神近在咫尺」，這個時候女同學會以在醫院看病，微信沒錢支付為由跟男方借200元人民幣，當下男子覺得看病200元不多，就轉了過去，沒想到，女同學借錢的理由越來越多，三不五時要麼自己身體不舒服，要麼家裡人生病，在損失一千多元人民幣後，男持懷疑對方不單純於是報警。

女神網聊進階到曖昧交談，緊接著以各種理由要錢。（圖／微博）

經東莞的警方掌握到消息，一名叫做「蔣斯雨」的男子涉有嫌疑，此人組織多人以「交友」方式詐騙，主要據點在東莞、廣州和惠州三地，其中東莞涉案金額龐大。經過近1個月的縝密蒐證，警方查明這個組織的的作案手法、活動規律和居住地址，由東莞市公安局統一組織18個分局共1400多名警力，統一進行收網行動。行動中，警方抓獲犯罪嫌疑人516人，其中刑事拘留460人，現場繳獲涉案汽車2輛、手機612部、銀行信用卡857張、電腦33台、ipad 2台和現金約10萬人民幣。

警方發現這個以「女神」的交友詐騙極疃，女子其實寥寥無幾，成員大多是粗獷無比的大叔。（圖／微博）

警方收網當天，不少嫌犯還正在和受害者聊天，這個以「女神」作為誘餌的交友詐騙，裡面所謂的女子其實寥寥無幾，成員大多是粗獷無比的大叔。警方事後表示，這個組織最初僅是一個涉嫌傳銷的團體，詐騙範圍基本以親朋好友為主，但隨著大眾對類似詐騙手法熟悉，這些人意識到騙錢越來越難，決定「轉型升級」做網路詐騙。

在培養感情階段，這些大叔會以聊天為主，等雙方情感升溫後，就會進階到曖昧交談，緊接著以各種理由要錢，因為金額不大，加上受害人不願意被別人知道自己被詐騙，多數選擇沉默和隱忍。自今年以來，大陸東莞多個地區都發生了以同學老鄉為名加好友，隨後進行網路詐騙的案件，只能說網聊有風險，當「網戀女友」噓寒問暖時，最關鍵的還是要提高自我防範意識。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)