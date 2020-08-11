日本岡山縣一名33歲外科醫師，在未經同意的情況下，擅自替懷孕2個月的孕婦麻醉，並趁對方意識不清時進行墮胎；孕婦清醒後氣得報警處理，隨後警方依「不同意墮胎致傷罪」將其逮捕，該名醫師也坦承犯行，至於作案動機仍有待進一步調查釐清。

根據《NHK》報導，任職於岡山濟生會綜合醫院的醫師藤田俊彥，於5月17日為一名20多歲的孕婦看診，但卻在對方意識不清下，私自注射麻醉藥進行墮胎；孕婦隔天到另一間醫院就診時，被告知胎兒已無心跳，氣得與主治醫師向警方報案，而她的傷口在1週後才慢慢痊癒。

藤田俊彥遭到警方以「不同意墮胎致傷罪」逮捕，隨後他也承認犯行，警方表示，該名孕婦與藤田俊彥非常熟識，當他得知女方懷孕時，便主動要求幫忙檢查，孰料藤田俊彥卻趁機施打麻醉，導致對方受傷、流產，目前犯罪動機及詳細案發經過仍有待調查。

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(中時新聞網)