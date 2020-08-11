韓團隊13位局處首長在陳雄文帶隊下，一早抵達李眉蓁競選總部，陪同開「清廉團隊挺眉蓁」記者會。（林宏聰攝）

韓團隊送上金鳳梨，祝福李眉蓁高票當選。（林宏聰攝）

前高市新聞局長鄭照新朗讀前副市長李四川寫的一封信，表態力挺李眉蓁。（林宏聰攝）

韓國瑜市府團隊局處首長，11日替國民黨高雄市長候選人李眉蓁輔選，不畏風雨，穿著雨衣上車隊掃街，帶隊的前副市長陳雄文轉述，韓國瑜特地號召團隊全力聲援，希望延續清廉執政價值；病後靜養中的前副市長李四川也寫了封信力挺李眉蓁，呼籲市民別讓「連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸高雄、耽誤高雄的發展」。

韓團隊13位局處首長在陳雄文帶隊下，一早抵達李眉蓁競選總部，陪同開「清廉團隊挺眉蓁」記者會；陳雄文說，韓國瑜短短執政1年半，能贏得清廉團隊的名聲，是因所有政務官沒有1人涉入貪腐案，「從中央到地方，能有這樣的紀錄真是少之又少！」

陳雄文強調，韓市長離開後，高雄已不再受到媒體高度檢驗，現在就算淹水也沒人要報導了，而韓團隊雖然6月被罷免掉，但都沒有離開高雄，仍在各行各業持續關心，將基層需求的心聲匯集起來，希望未來交給李眉蓁參考。

因腮腺腫瘤開刀的李四川雖不克出席，仍寫了一封信，交由前新聞局長鄭照新當場朗讀；他寫到，高市府有很多優秀公務員，必須要有清廉無私、強而有力的領導團隊來領導，才能帶動高雄經濟發展，做好市政建設，為市民謀福利，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨，再次回歸高雄、耽誤高雄的發展。

「我會擔起來！」李眉蓁表示，高雄市民很單純，不知道在罷韓投票中，包括李四川、葉匡時、陳雄文等副市長及專業市政團隊都被民進黨給「做掉了」，這2個月來市府的螺絲好像鬆了，市民感受很深，她會打拚到最後，希望能夠延續清廉專業團隊的執政。

針對韓團隊助選，民進黨高市議員林智鴻反酸，李眉蓁選舉選到要「被高雄人罷免的團隊」來支持，難道是沒步了嗎？陳其邁日前也回應表示，找被罷免的團隊回來助選，他無法理解，許多高雄市民也無法理解。

李眉蓁接受聯訪時強調，很感謝清廉團隊出面挺她，至於做過代理市長，卻不知道高雄有捷運的人還要選市長，她覺得沒什麼好評論的。

隨後，韓團隊局處首長穿上雨衣，陪李眉蓁車隊掃街，從設在國民黨高雄市黨部的競選總部出發，沿路行經鳳山行政中心、四維行政中心，展現重返市府、為市民迎回未來的決心。

(中時 )