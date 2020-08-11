《追兇500天》11日首曝角色預告同時發布主視覺海報，包括高冷怪癖的刑警莫子儀、性格大辣辣女漢子程予希、對生存環境不安與存有暴力陰影的黃瀞怡（小薰），以及患有亞斯伯格症的林暉閔等。將打造為台版「福爾摩斯與華生」的莫子儀、程予希，拍攝期間兩人常聊天培養默契，與程予希首次合作的莫子儀更直言「我覺得她很可愛。」

莫子儀坦言自己比較內向、沈默，尤其工作時不太與人聊天，「我有個顧忌，我在這階段對年輕演員是有經驗的前輩，所以要更謹慎，不能夠隨便指導別人」，認為常給人「臉臭、不喜歡說話、不要靠近我」的狀態，沒想到程予希還是很喜歡來找他聊天。程予希起初則認為，莫子儀是個話少又蠻神秘的人，後來才發現他是沒架子的前輩。莫子儀讚程予希勤做角色功課，覺得這個年輕人很不錯。

女主角小薰和林暉閔飾演姊弟，小薰劇中被當殺夫嫌疑犯，為刻劃角色心理狀態常頂素顏拍攝，尤其只要是被偵訊場次就絕對不上妝「我不可以漂漂亮亮，要不然感覺會很欠罵。」演出亞斯伯格症的林輝閔坦言是一大挑戰，為了進入角色，他在拍攝現場都盡量不說話「常把自己放在角色狀態裡面，感受內心裡其實是很孤獨的。」

《追兇500天》是首次以女性心理犯罪為題材的迷你劇集，包含了刑偵、懸疑、推理三大類型，以重新調查一起凶殺案的刑警眼光中，檢視兇手、被害者、有夫之婦的人際關係，並還原這樁奇案底下的人性真實面貌。主要演員包含莫子儀、黃瀞怡(小薰)、程予希、林暉閔、高山峰、柯朋宇等，由七十六号原子與myVideo、偶數創意共同投資，共為4集，8/28當天所有集數於myVideo獨家播映，並推出每週單集免費看。

莫子儀與程予希在《追兇500天》成搭檔，直言她「很可愛」。（七十六号原子提供）

小薰與林輝閔在《追兇500天》演出姊弟。（七十六号原子提供）

小薰在《追兇500天》素顏上戲飄滄桑感，左為程予希。（七十六号原子提供）

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