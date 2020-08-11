陸軍某裝甲旅鄭姓上尉，透過手機遊戲結識11歲女童，卻利用通訊軟體IG、Line，引誘11歲女童拍攝猥褻影片，今年3月、5月，分3次傳送給他觀看，檢察官認定，鄭違反《兒童及少年性剝削防制條例》，引誘使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪，依法提起公訴。
24歲鄭姓上尉，曾接受軍方媒體採訪，宣導將營區休閒室，裝潢得有家的溫馨感。但鄭卻透過手機遊戲「極速領域」，認識11歲女童，今年3月，先以聊天方式引誘女童自拍猥褻照片，5月間拍攝影片，鄭將網路上不詳男女的猥褻照片傳送給女童作為交換。
檢察官認定，鄭傳送猥褻照片，是以通訊軟體1對1對話方式傳送，客觀上並非以散布、陳列或其他方式對外公開，與刑法散布猥褻物品罪嫌不同，並無須加以處罰。
起訴指出，鄭引誘女童拍攝製造猥褻物品，雖自己觀覽，仍觸犯兒少性剝削防制條例，依法提起公訴。
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(中時 )
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