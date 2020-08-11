對於壹傳媒創辦人黎智英昨日被港警國安處拘捕，有香港民主之父之稱、民主黨創黨主席李柱銘回應媒體詢問時表示「過不了多久就會拘捕我」。
明報報導，去年曾與黎智英一同訪美的李柱銘接受查詢時，表明「什麼都不答」，稱當黎智英已被捕，「過不了多久就會拘捕我」。
報導指，何俊仁稱上周曾與黎智英見面，說黎有心理準備，「每個人都知道自己高風險，知道有機會可以離開，但留港是我們的選擇」；何俊仁又指「風險一定有，但無法擔心這麼多」。
何俊仁表示，今次黎智英被捕是香港就美國制裁11名中港官員的報復行動，批評警方對傳媒處理手法粗暴。
何俊仁說，素來不特別擔心觸碰紅線，「但欲加之罪，現時它（政權）要找人報復出氣，也無得講，都會有危險」。
中共中央政法委去年在官網發表文章，將壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、前政務司長陳方安生及民主黨何俊仁列為「禍港四人幫」。
(旺報 )
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