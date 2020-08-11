台中張姓女高中生因上排單顆門牙被其他牙齒排擠，導致暴牙情形，讓她在求學階段很沒自信。女高中生在媽媽安排之下，接受牙齒矯正，忍受長達2年的不舒適感，牙齒終於恢復整齊，就連暴牙也說掰掰，讓她衝重拾自信，並樂於參與同學聚會、社團及聯誼活動。

豐原醫院牙科醫師趙建維表示，患者以前拍照時，會不經意地用手摀住嘴巴，即使2年前非防疫期間就診時也是配戴口罩，在校活動也因為暴牙因素，不太與同學說話或參加團體活動，對自己的容貌很沒自信。

趙建維說明，患者上排單顆門牙被其他牙齒擠出來，造成牙齒空間不足導致暴牙情形；藉由拔牙及前牙往後移動，騰出牙齒原有空間，並改善下排牙齒的咬合，經過2年牙齒矯正，患者牙齒變整齊，也找回自信心。

趙建維也表示，如果自己照鏡子發現側臉有歪凸的狀況，且是因為牙齒因素造成，也能藉由牙齒矯正部分做些改變，但若是其他因素造成，仍需由醫師評估及搭配其他治療。

這名女高中生接受牙齒矯正，牙齒變整齊後，也慢慢恢復自信笑容，並樂於參與同學聚會、聯誼及社團活動等，家人不再為她憂心。

(中時 )