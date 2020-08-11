新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場大復甦，離島旅遊成為熱門選擇，雄獅旅行社在月底的七夕情人節檔期推出「七夕愛情島重溫浪漫」優惠，結婚10年以上的老情人們，能以77元超低價暢遊澎湖3天2夜，8月17日至31日每天限量10組，12日中午線上開賣。

澎湖花火節接近尾聲，國際海灣燈光節則將接續登場，打造全台唯一海陸燈光水舞主燈秀，整整2個月嗨翻澎湖。雄獅表示，國人1年出國旅遊8000億產值，今年看好將由外轉內，帶動到國內旅遊品質的提升。

雄獅今年7月在澎湖馬公成立首間離島分公司，並調派8輛遊覽車至當地，讓在地玩法可以更多元、品質可以更精緻，另和5星級福朋喜來登酒店、峇厘島風元泰大飯店、安泊海景旅店等業者合作，讓旅客可以入住最有特色的飯店，加上海島領隊達人，整合旅遊元素、服務體驗，要把澎湖打造成為台灣的「無邊際渡假村」。

隨著七夕情人節即將到來，雄獅旅遊推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，邀請結婚10年以上的老情人們到澎湖共度浪漫情人節，8月17日至31日期間出發，每天提供10組只要77元的「澎湖3天2夜來回雙人機票」與「澎湖機場接駁」，共計將釋出150組、300張超值的澎湖機票組合，8月12日每日中午12時線上開搶。

使用振興券的旅客，可搭配促銷方案，台北澎湖3日計畫旅遊票，指定出發日期可享買1送1，平均每人只要1500元起；澎湖海洋牧場海鮮餐BBQ、經典北環古蹟、金沙灘3日行程，只要9999元起；澎湖吉貝水上活動、海鮮BBQ、古蹟巡禮3日行程，只要7999元起，讓旅客能在吉貝停留1晚，躺在沙灘上放空看星星；南海4島跳島、七美島、海洋牧場、古蹟巡禮3日，只要6888元起。

(中時 )