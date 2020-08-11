台中港上月發生計程車疑因視線昏暗不慎墜落港池造成4人溺斃意外！面對颱風旺季到來，台中市議會副議長顏莉敏11日為碼頭作業人員請命；要求港區重要道路應增加夜間照明，碼頭邊設置夜間警示標誌及活動護欄等。台中港務分公司說，將儘速研擬後辦理避免再發生憾事。

「行船走馬7分險！」顏莉敏說，台中港區儼如不設防，上月間發生計程車墜落港池4人溺斃意外；3年前一名卡車司機也連人帶車墜入台中港西4碼頭，總計3年半內已造成5人死亡，台中港碼頭雖有人車進出管制，但為何墜落港池意外仍接二連三發生。

顏莉敏表示，台中港區內不僅幅員遼闊，又無明顯警示照明標誌，外地人一但進入管制區很難摸索動向；颱風來襲又遇到雨天視線不佳，很容易再度發生意外。如何防範未然，成為台中港務分公司刻不容緩的首要工作，尤其人命關天，不能等閒視之。

顏莉敏指出，經她實地走訪後，發現港區除需增加碼頭邊照明及增設反光標誌外，如何更有效示警防墜都是各單位不容漠視的問題；交通部、港務分公司等應集思廣益，避免憾事再度上演。

台中港務分公司強調，未來將全面檢討全台各大港口周邊警示設施，但為避免過亮的燈光會影響商貨輪靠港，將朝增設地面上的反光標誌及太陽能的閃光設施的方向努力，相關單位將儘速研擬後辦理。

(中時 )