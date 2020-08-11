國際醫療期刊JACM刊載「中醫早期介入中風與腦外傷治療」研究成果。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院神經外科與中醫部攜手研究「中醫早期介入中風與腦外傷治療」，發現接受中醫早期介入治療的病人各項神經功能指數都顯著優於對照組，顯示癒後有一定程度生活自理能力，對於病人及家屬有莫大幫助。研究獲得國際醫療期刊JACM肯定並刊載研究成果。

此研究是神經外科主任黃伯仁與中醫部副主任黃仲諄共同主持，從2014年開始收案，對象為年齡18至80歲，昏迷指數3到12分，出血性中風與嚴重腦外傷病人，依病人是否接受中醫早期介入治療分為實驗組與對照組，並持續追蹤病人恢復狀況。

黃伯仁表示，近20年來，出血性中風與嚴重腦外傷病人在緊急照護與治療上雖有相當程度進步，但死亡率仍在20％以上，且病人癒後狀況並未提升，許多病人終其一生須躺床接受照顧，不僅照顧家屬負擔沉重，病人本身也沒有生活品質與尊嚴。

台中慈濟醫院啟業來持續推動中西醫整合治療，在中西合治中風病人一直有很好的成效。黃伯仁主任與黃仲諄副主任共同主持研究，希望透過實證結果，讓中西醫合治療中風成效讓更多人瞭解，並確立中西醫合治的安全性及其效果。

黃仲諄說，實證研究收案的60位病人中，41位完成追蹤，其中沒有接受中醫早期介入治療的病人1個月的死亡率約為39％；接受中醫早期介入治療的病人1個月的追蹤沒有病人死亡；在6個月的追蹤結果中，接受中醫早期介入治療的病人各項神經功能指數都顯著優於對照組，顯示癒後有一定程度生活自理能力。

黃伯仁表示，研究有兩個重要的貢獻，一是確認腦傷出血病人早期給予中藥治療是安全的，二是中醫早期介入治療對於出血性中風與腦傷病人預後有一定程度的幫助，這對病人與家屬來說，是很好的消息。

黃仲諄說，這項治療雖然沒有辦法讓中風或腦傷病人回復到原本沒有生病時的狀態，但能康復至不錯程度的自理生活能力，不僅減輕照顧家屬的負擔，對病人自己的生活與自尊都有所幫助。

(中時 )